旺宏(2337)公布內部自行結算之2022年3月份合併營收為新台幣42.57億元，月增17.5%、年增18%，已連續12個月創歷史同月新高。第一季合併營收為新台幣115.98億元，年增20.5%、季減20.26%，首季營收破百億元亦創歷史同期新高。
旺宏周四開盤直摔兩個月低點，盤中股價在平盤上下震盪，終場收跌0.25%報39.35元。其中投信已連5日賣超近6千張，外資也連2日賣超，三大法人近5日共賣超2萬張。
旺宏將於4月26日下午16時召開2022年第一季線上法人說明會，說明2022年第一季營運成果報告。
據TrendForce預估，第二季整體DRAM均價跌幅約0~5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，進而削弱消費者購買力道，目前僅server端為主要支撐記憶體需求來源，故整體第二季DRAM仍有供過於求情形。
而NAND Flash方面，據TrendForce研究也顯示，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但在鎧俠(Kioxia)與威騰電子(WDC)於2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，成為第二季NAND Flash價格翻漲5~10%的關鍵。
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