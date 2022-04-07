融程電(3416)公佈2022年3月營收達新台幣2.85億元，年增35.2%、月增125.2%，營收創下歷史新高。第一季營收為新台幣5.88億元，年增0.5%、季減5.63%，仍改寫同期新高。融程電表示，因海運塞港所導致部分貨物因船期延誤，營收遞延至三月認列，挹注三月營收明顯回升，同時創下月營收歷史新高。

由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，成長動能持續強勁，儘管第一季工作天數減少，第一季仍維持成長，創下同期歷史新高。融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，預期第一季毛利率比去年第四季好。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。