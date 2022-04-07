葉姓司機所駕砂石車撞倒路旁門架。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

葉姓司機所駕砂石車撞倒路旁門架。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍南下107公里赤土崎路段，近期因整修工程封閉北上車道，因而縮減車道，致使南下車道同遭縮減，6日深夜，1名蔡姓司機駕駛滿載泥土大型砂石車行經該處，突遇車道縮減，一時緊張失控，撞及路旁大型門架，砂石車頭撞毀，車上所載泥土灑滿整個車道，司機經救出送醫後無礙，現場交通一度中斷，警方及公路局清理至7日清晨6點多才恢復通行。

竹南警分局指出，台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，近期進行改建工程，第1階段施工於111年3月21日至112年9月30日止，封閉北上車道104到107公里處，因而影響南下車道同遭縮減，請用路人行經該處提高警覺、減速慢行，以維護駕車安全。

6日深夜11時25分左右，40歲的葉姓司機駕駛1部大型砂石車，滿載泥土行經台61線後龍南下107公里處，突然發現前方路段車道縮減，葉某一時反應不及，先撞上路中臨時水泥紐澤西護欄，再反彈撞向路旁大型門架式鋼架，由於撞擊力量相當大，門架當場倒塌，砂石車車頭全毀，葉某受傷受困駕駛座上，竹南警分局龍港所員警獲報到場，趕緊通報119派遣苗栗縣消防局後龍分隊救護車趕來，將葉某救出送醫救治。

由於現場車道縮減成只剩1個車道，砂石車上所載泥土也撒滿車道上，現場交通一度中斷，警方隨連絡公路總局工2處苗栗工務段派員到場搶通，並由大型拖吊車協助調離撞毀砂石車，至7日清晨6時25分清理完畢，恢復通車。

警方經查葉某無酒後駕車情形，經急救後傷勢穩定，無生命危險，而詳細肇事原因尚待釐清。