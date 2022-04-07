港星王喜3日入境台灣，在桃機進行PCR採檢時，發生戳鼻爆血爭議，他事後在臉書爆氣發文，以「追兇」、「通緝」等字眼，斥責第一線醫務人員，引起軒然大波，而今(7日)他再PO文曝現況，透露已連續2次採檢都陰性，目前被送返住處。

王喜來台採檢陽性後，就被送往南投檢疫所，今他發文透露4日和6日，由南投草屯檢疫做的PCR檢測結果都是陰性，所以衛生署已把他送回住處，繼續接下來的居家隔離。

此外，他也表示「不用告訴我捅傷我的那位工作人員是誰，因為她早已得到我的原諒。每位辱罵香港人、家母和我的你妳，無論來自那(哪)種暗角，都不需要向我道歉，因為你妳正在得到我的寬恕。」

至於他鼻孔的傷口已完全癒合，他也希望所有因此事情被影響到的裂痕都能早日癒合，並強調「這裡不是，為了令我不開心而讓我來；我也不是，為了令這裡不開心而來。陽的陰不了，陰的陽不了。」

王喜因為在桃機採檢時，意外被捅傷鼻孔爆血，隨後在臉書PO文，貼出沾滿血跡的口罩稱要「追兇」，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，負責採檢的醫療人員並非逃走，而是協助將檢體送往實驗室。

並強調現場其他醫護人員有提供衛生紙及全新口罩給王喜，但他拒絕使用，事後王喜又在臉書貼出莊人祥的黑白照，標記「我不知道莊人祥是誰」，引起論戰，對此，他發文道歉莊人祥，但仍堅持要找出檢測的「醫護人員」，給他一個說法。