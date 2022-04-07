根據兆豐銀最新統計發現，用高鐵升等客群 ，有4成是頂級卡用戶。兆豐銀指出，經過統計發現，最愛使用紅利點數升等高鐵的族群，最大宗竟然是「頂級卡」持卡人，且比例高達4成，顯示其實富人更會精打細算、能省則省。

兆豐銀行信用卡處長蔡秀玲表示：「兆豐頂級卡的高鐵升等優惠是目前全台業界最優的回饋，民眾只需用紅利3千點就能免費升等高鐵商務車商，一直以來確實受到不少高端客群喜愛。」兆豐銀也表示，兆豐頂級卡紅利點數為終身有效，與一般市面上效期僅約2年的紅利相比，讓民眾能在沒有時間壓力下更有運用彈性。

除了兆豐銀提供頂級卡3千點換免費升等，其他市場上提供信用卡紅利升等高鐵商務車廂的發卡銀行，還包括玉山世界卡，可以3,800點兌換；再來是中國信託鼎極卡，以紅利5,000點便能兌換升等資格；至於富邦頂級卡則是6,800點。至於花旗銀行Citi Prestige信用卡每月有2張免費升等扣打，但需繳交24,000元的年費才能享有。

除了紅利升等高鐵，兆豐銀行也提供持卡人可用紅利折抵20%標準車廂票價的服務，相當於購票8折，且範圍不限頂級卡，舉凡提供紅利點數回饋的卡片都能一併享有。以台北到左營全票1,490元為例，8折票價為1,190元，價差300元只需以紅利5,000點就能抵換（每100點相當於6元）。