2021年15家上市金控的最新員工薪資及福利排名出爐，元大金再度奪冠。根據各家金控所提報證交所的最新資料統計結果，元大金已連續在2020年、2021年雙雙拿下全體金控的員工平均薪資，和平均福利等兩大員工薪資福利統計之冠，同時連續二年都是年增率高達25.65%、24.26%的最高成長率，在全體金控表現可說最為亮眼。

各大上市金控每年三月底之前，必須把上述資料提報給證交所，對於一家金控的員工年薪水準衡量，可說是最具指標性和公信力的統計。最新統計顯示，元大金在2021年度平均員工福利費用231萬元，較前1年度的185.9萬元，增幅24.26%；平均員工薪資費用204.3萬元，較前1年度的162.6萬元，增幅25.65%，該數字更創下金控史上最高紀錄，也是國內頭一次有金控業者的員工平均年薪突破200萬元。

綜觀其他的金控，入列前五大的還包括了中信金、兆豐金、國票金、合庫金，在員工平均薪資及福利上，中信金、國票金也都是兩位數的增幅，平均年薪分別較2020年增加21.15%、21.13%，平均福利則增加16.39%、23.41%。

不過令人意外的是，向來在金控獲利排名都入列15家中前五大的壽險型金控，甚至獲利是其他金控數倍之多，但在員工薪資及福利待遇上，只有中信金入列第二大，開發金入列第八大，而新光金、富邦金、國泰金則是15家金控裡的排名倒數三家金控。這也顯示，元大金除了連續二年金控獲利入列前五大之外，員工對獲利更是「看得到也吃得到」，且對員工薪給、獎金的回饋幅度大步領先。

統計也顯示，公股行庫的員工薪資與福利費用落差，遠較其他金控為大，包括兆豐金、合庫金、第一金、華南金，這些落差在50億、30億不等，對此金融業者分析，原因在於公股行庫要負擔很多以前退休人員的退休金，包袱較大，所以平均薪資比起平均福利水準更具有代表性。

元大金在7日的收盤價為每股26.7元，若以元大金上月宣布的每股1.8元的股利，包括1.5元現金股利來計算，最新殖利率為5.62%，今年應可望拿下金融股殖利率之冠；上述的員工年薪福利最新出爐的統計結果則顯示，元大金除了豪氣發放股利之外，對加碼員工薪給、獎金等福利也不手軟，因而使元大金不僅連續多年入列證交所的「台灣高薪100指數成份股」，在這份統計中，更連續二年蟬聯冠軍。

股利及員工薪資行情均水漲船高，元大金，尤其是旗下龍頭券商元大證券去年亮眼的獲利是背後最為有利的後盾；元大金控2021年稅後淨利348.66億，年增率44.6%，而元大證券受惠台股價量齊揚，年成長更高達61.7%，對此元大金高層指出，元大金控在實現獲利的同時，也同步提供更具激勵性薪獎制度，以讓員工分享更多獲利的成果，尤其是讓員工個人績效及工作表現發放獎金，直接依公司達成的經營績效及盈餘情形連動，來激勵員工士氣。

根據證交所的定義、要求，納入平均員工薪資費用計算的項目，包括了薪資、獎金、節金、加班費、員工酬勞，至於員工福利費用的計算項目，除了前述的員工薪資費用的項目之外，另外還包括了伙食津貼、團體保險、公司提撥的福利金、公司提繳之勞健保費、退休金，而在計算平均值時，均須扣掉董事酬勞，以及董事長、副董事長的薪資、節金、績效獎金、離退金等董事酬金相關福利費用，亦不包括獨立董薪資及董事車馬費、出席費、健檢費、委任報酬、董事酬勞，以及未兼任員工的董事人數，因此不會有董監酬勞灌水的情況出現。