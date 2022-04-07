陸駐英國大使館網站7日消息，美國、英國、澳洲領導人近日聲明，三方重申對尊重人權、法治及不受脅迫地和平解決爭端的國際體系的承諾，將在AUKUS架構下研發極音速武器。陸駐英國使館發言人就有關聲明表示，這將進一步暴露美英澳根深蒂固的冷戰思維。加劇軍備競賽，損害亞太地區和平與穩定。中方對此表示堅決反對。所有亞太國家都應對此高度警惕。

使館發言人指出，近日，美英澳藉口烏克蘭危機，宣稱美英將向澳提供核動力潛艇、三國將合作開發極音速武器等先進軍事技術，這進一步暴露了美英澳根深蒂固的冷戰思維，以及挑動集團對抗、製造衝突分裂的險惡用心，也進一步表明這個小集團將會嚴重衝擊國際核不擴散體系，加劇軍備競賽，損害亞太地區和平與穩定。中方對此表示堅決反對。所有亞太國家都應對此高度警惕。

三國在聲明中提及的「國際體系」只是他們擴充軍備、製造對抗的藉口。必須指出，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以《聯合國憲章》為基礎的國際關係基本準則。美英澳沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格把自己的標準強加於人。

發言人強調，中方捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。奉勸美英澳尊重事實，認清大勢，摒棄冷戰思維，停止在破壞地區和平、穩定、合作的錯誤道路上越走越遠。