桃園市教育局於官網公布，7日中埔國小確診者該班級停課10天、17日復課；其餘師生停課7天、14日復課。

據了解，中埔國小有名6年級男學生確診，其姑姑在清明連假確診，目前匡列18名同學、2名老師採檢中。

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