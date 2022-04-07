桃園市教育局於官網公布，7日中埔國小確診者該班級停課10天、17日復課；其餘師生停課7天、14日復課。

據了解，中埔國小有名6年級男學生確診，其姑姑在清明連假確診，目前匡列18名同學、2名老師採檢中。