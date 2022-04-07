桃園小六男接觸染疫姑姑確診 中埔國小全校停課7天 15:592022/04/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中埔國小男學生遭姑姑傳染確診，學校緊急停課，環保局也派員到場消毒。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市教育局於官網公布，7日中埔國小確診者該班級停課10天、17日復課；其餘師生停課7天、14日復課。 據了解，中埔國小有名6年級男學生確診，其姑姑在清明連假確診，目前匡列18名同學、2名老師採檢中。 成大再傳碩士生確診 參加台灣祭百餘名學生改採線上授課 全台128校停課 陳時中認停課標準太嚴格 將討論放寬 #新冠肺炎 #台灣 #中埔國小 #學生確診 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強宣布參選桃園市長 朱立倫：到不受歡迎地方強爭非好事 11:342022/04/07 政治 又3校淪陷 台南2國小1國中7日停課1天 長榮大學1生確診停課至10日 00:162022/04/07 生活 雲林揚子高中1生確診 1200名師生急篩檢 13:072022/04/07 生活 學校不斷停課 教團支持修改停課標準 但小學及幼兒園要特別關照 13:052022/04/07 生活 台北4區停課全市停課 陳時中坦承：清零已不可能 14:562022/04/07 生活 蔡詩萍》羅智強受傷最大 但黨中央何嘗不也落入領導無方的困窘 09:292022/04/07 政治 桃園＋27 足跡20處有影城、誠品、國民運動中心 14:112022/04/07 生活 確診者足跡重疊！台南安順國小緊急宣布下午停課 13:072022/04/07 生活 羅智強參選桃園市長 黨稱很弱排除提名 04:102022/04/07 政治要聞 黃健庭記者會「這句話」氣炸網友！數千人急湧臉書怒吼4字 08:052022/04/07 政治 羅智強堅持參選桃園市長 高金素梅現身留16字 07:582022/04/07 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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