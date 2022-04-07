「國寶歌王」文夏今(7日)傳出昨晚因器官衰竭病逝，享耆壽94歲，他一生對台灣音樂界貢獻極高，2012年獲得金曲獎頒發最佳成就獎，而他病逝前最後身影出現在陳昇去年12月31日的跨年演唱會，當時他抱病體替陳昇錄影片問候歌迷，當時他看來便消瘦許多，還配戴著鼻胃管，讓歌迷相當心疼。

文夏幾年前傳出遭看護下毒，一度昏迷達5天，體重甚至掉到只剩25公斤，2020年初他公開露面出席台灣優質生命協會「2020弱勢長者歲末送暖餐會」，看來身體狀況和氣色都恢復不錯，體重也增加到31、32公斤，但僅能喝流質食物，受訪時透露就是因為想唱歌才參加聚會，並喊話：「人家都說『呷百二 』，我才90歲，還有30年。」

文夏去年底以預錄影片形式出現在陳昇演唱會上。（圖／中時資料照片；翻攝自 IG）

近年因新冠肺炎疫影響，許多人都面臨打疫苗有無出現副作用的問題，文夏去年透露打了疫苗後當下沒事，沒想到隔天早上發高燒，所幸吃完退燒藥後，中午就退燒，人在安養院外的太太文香得知後一度心急如焚，又因疫情無法隨意進出安養院，只能送補品給丈夫，之後聽聞文夏退燒後，才放下心中大石。

去年底陳昇重啟停辦一年的跨年演唱會，找來老友文夏幫忙預錄VCR彩蛋，因為原本往年陳昇都會邀文夏一起當台上嘉賓，但因近年文夏身體微恙，只能用這種形式隔空參與，當時文夏在片中中氣十足的向粉絲打招呼，陳昇受訪時則分享文夏身體狀況，形容說：「他就是引擎是好的，但板金都不行了，意識很清楚」，還會主動關心陳昇何時要當阿公，沒想到今傳來在睡眠中過世訊息，也讓歌迷相當感傷。

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