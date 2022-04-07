網紅潔哥(李秉潔) 外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，她在2019年與交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年愚人節宣布懷孕，自嘲夫妻倆「一發就中」，所以女兒的小名是「fafa」，成為人母後，潔哥經常在社群分享育兒日常，今(7日)po文透露因為女兒不受控的一個動作，讓為人母的她「野外露出」。

潔哥婚後光速當媽，雖仍不時針砭時事，但也有很大一部分在抒發帶娃的心情，以及對孩子又愛又恨的小故事，她也經常分享fafa的萌照，粉絲們等同陪伴孩子成長，fafa如今像小網紅一樣，不少網友會特地指名要看潔哥女兒的照片。

今天潔哥照慣例分享育兒日常，但今天的故事卻帶了點悲傷及羞恥感，她開頭就感嘆：「小孩真的是一個你說不行她硬要做的生物」，表示稍早帶著孩子出去走走買東西，走到一半fafa突然拉媽媽的褲子，讓潔哥心裡大吃一驚。

女兒突然拉她褲子，潔哥慌忙要fafa不要這樣拉，媽媽的褲子會掉下來，但fafa可能覺得很好玩，所以繼續硬拉，「然後重點來了，林北穿的是那種鬆緊的寬褲，剛直接在小巷內演出人妻の野外露出啊啊啊啊啊」，結局超悲慘，潔哥的褲子直接被女兒拉掉一半，內褲都被看光了，只能慶幸當時那個時間點路上比較沒人，不然更羞恥，潔哥因此暗暗下了一個決定：「以後出門不穿寬褲了」，網友看了雖然深表同情，但忍不住笑翻了。