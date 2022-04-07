一年一度的大甲媽遶境將於8日晚間起駕，但鎮瀾宮董監事選舉是否列入台中市議會專案報告的爭議未歇。公義團體7日抨擊，鎮瀾宮是具指標性的宗教團體，在今年中二補選期間爭議頻傳，市府有合法監督權卻不作為、根本是行政怠惰。市府回應表示，鎮瀾宮相關資料都有報民政局備查，未發現缺失。

中台灣教授協會理事長黃正聰表示，市政府是地方宗教寺廟或團體的主管機關，卻未積極依法管理鎮瀾宮相關問題，更在市議會的程序委員會中否決提案、拒絕說明，令人遺憾。

身為媽祖信徒的易錦隆則說，大甲鎮瀾宮事由大甲人募資籌建的，之後變更為財團法人，無法接受有藍營民代說鎮瀾宮是私人所有，甚至連民進黨團提案的專案報告都在議會程序委員會遭否決，根本是「自宮」的作法，盼將此案回歸議會監督，重新列入專案報告。

沙鹿區耆老陳奇勳抨擊說，大甲鎮瀾宮財務狀況不透明，外界也對其董監事改選存有疑義，呼籲相關單位應出來說清楚；今年大甲媽遶境活動將於8日展開，除了許多問題沒說清楚，再加上疫情嚴重，呼籲信徒不要參加遶境。

民政局指出，根據台中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點相關規定，市府對宗教財團法人有「監督之責」，而鎮瀾宮歷年文件也都依規定報民政局備查，財務收支都經過會計師合法簽證，未發現缺失。

民政局強調，市府尊重宗教團體自治發展，並行行政監督輔導作為，鎮瀾宮的選舉屬私權爭議，應尋求民事法律途徑解決，中台灣教授協會指市府未盡監督責任，實在有欠公允，呼籲相關人士不要混淆視聽。