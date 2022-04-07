油價走勢高度震盪，在地緣政治風險降溫前，上行壓力仍緊繃，若俄烏情勢改善，雖將對油價帶來短期回檔壓力，但評估下檔空間相對有限，因多數能源業者已先因金融制裁，自主暫停進口俄羅斯原油，即便停火後，西方國家制裁可能持續，全球原油供應仍有缺口，提供油價下檔支撐。

富蘭克林證券投顧表示，美國將在未來六個月內持續釋放戰備儲油，短期內可望舒緩供需緊繃情勢，但高盛證券認為，這並非可持續性的原油供給來源，無法解決原油市場供不應求的結構性問題，因此將下半年布蘭特油價預估由135美元下調至125美元，但將明年預估由110美元上調至115美元。

就能源股而言，當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境，帶動評價偏高，具備油價上漲帶動獲利基本面，同時擁有自由現金流量增加發放股利、買回庫藏股等友善動作的能源股，評價水準仍有明顯獲得提升的機會。

富蘭克林證券投顧指出，近日黃金與油價走勢相當同步，顯示黃金可能會持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若俄烏局再次升級惡化，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價，如果情勢持續出現緩和，避險需求消退可能讓黃金回檔。

即使如此，預計黃金也不會出現大幅回調，仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚，美歐的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險的黃金仍將持續受到青睞。

目前看來高通膨情勢可能會延續到年中，甚至下半年都會維持在高檔水準，有助持續支撐黃金，預計黃金在1,900美元附近，將有較強的支撐，1,900美元價位大約是2021年來巨大底部的頸線位置，可在黃金回落至1,900美元附近時分批承接布局。

但需留意中長期聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）等，可能因高通膨而更積極收緊貨幣政策，因此在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。