聯準會（Fed）展現將鷹派升息態度以對抗高通膨，引發市場對美國公債殖利率曲線倒掛、預警經濟將衰退的恐慌，歷史經驗顯示，曲線倒掛到經濟衰退約費時6～24個月，不過由於殖利率目前受聯準會量化寬鬆所壓抑，因此以此做為經濟衰退的預測能力已降低，後續仍要看聯準會緊縮的速度和幅度而定，債市中長線投資，關注新興當地債具轉機題材，及留意高收益債評價面調整後機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國和全球景氣動能仍穩健，利差型債券表現仍可期待，新興市場美元債方面，因俄烏事件導致新興國家主權債利差，高於美元高收益公司債的不尋常現象，再考量商品出口國資產機會，新興市場債應能有反彈機會，但若顧及美國公債殖利率上揚的排擠，建議靠攏低存續期間或有搭配放空美國公債操作的債券型基金。

新興當地債更可受惠於拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢，及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，根據歷史經驗，美元通常在聯準會首次升息後見頂，在分散資產的考量下，也可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。

富蘭克林證券投顧指出，過去幾年的去全球化，使得美國及一些國家的企業，建立不同的供應鏈包括國內，因此許多企業在供應鏈瓶頸上，展現相當的韌性，美國可說是當中之最。美國高收益債中有接近20％的能源與其他商品企業，且大部分的收益皆來自美國本土，今年來主要高收債產業中，能源探勘生產與煉油廠仍維持正報酬，印證其相對具備韌性並且受惠於商品價格上揚及通膨環境的優勢。

巴克萊指出，今年來市場總體信用產品，如ETF及衍生性信用指數（CDX）的交易量顯著攀升，然而對個別企業債及其CDX交易量顯著下滑，顯示市場反應的是對Fed升息前景，而非對個別發行人的基本面擔憂。預估在市場對Fed的鷹派政策路徑，預期達到高峰並更為適應後，信用債市將有更明朗的表現空間。