今年聯準會加大貨幣緊縮力道，及俄烏戰爭使通膨快速攀升，整體金融市場出現較大波動，股債等各類資產全數承壓，觀察各類資產指數今年以來至4月5日總報酬，MSCI世界、MSCI醫療保健、S&P500、ML美高收等指數均下跌，債券指數修正尚未停歇，但長照REITs與醫療類股指數有0.51％表現，引領市場落底反彈，總報酬表現更勝大盤。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，時序進入第二季，升息、通膨、地緣政治干擾仍持續，長照醫療產業具基本面支撐，長線優勢可望回歸。經濟合作與發展組織（OECD）預期，成熟國家80歲以上人口在2020至2029年的年化複合成長率將是過去十年增長率的兩到三倍的增長速度，其中美國將呈現每年3.6％成長，隨大量嬰兒潮世代進入長照住房的黃金時期，勢必持續推動長照住房的剛性需求，並逐漸造成供不應求情形。

在疫情影響消退和季節性需求下，第二季入住率反彈將再加速，預計相關業者利潤增長，可望在上半年出現亮點，這一利多也反映在目前長照指數引領市場表現，建議可將長照REITs型基金納入資產分散配置的題材。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，根據高盛統計美國1962至1980年核心通膨平均高達5.3％的「高通膨年代」，期間醫療類股及REITs表現明顯優於大盤的羅素3000指數，年化超額報酬分別可達3％及1％，位居十一大產業的前三名，顯示相關產業的剛性需求具備抗通膨能力。