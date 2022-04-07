台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引發國民黨內矛盾。國民黨前桃園立委陳學聖今天在臉書上透露，羅智強曾經來問過他意見，他明白向羅智強表達反對意見，並建議他，今年既不競選連任，何妨全台輔選，或許可形成一股「強流」，有助拉抬國民黨選情，然後明年在文山接賴士葆選立委，賴則轉不分區或其他重要職務，八年後，羅智強再選台北市長。

陳學聖說，羅智強要來桃園千里行腳前一天下午有和他通過電話。他請羅先來桃園走走，瞭解一下桃園，不要急著作決定。桃園和台北雖然很近，但有不少民情差很多。

陳學聖舉例，像是跑告別式，在台北大多是當天前往殯儀館參加公祭，可是在桃園，若有人往生，多設靈在堂，助理會先趕到，問有無可協助的，然後民代會親往捻香，之後告別式當天再行前往。光中壢平均一個月約有100人往生，桃園民代參加的頻率有多高，就可想而知，而且不分藍綠，都是如此。因為這是情，這是義，不是鍵盤可以表達的。

陳學聖也說，自己跟羅智強經歷很像，他來桃園之前，已任過兩屆台北市議員，兩屆台北市南區立委，羅智強選區也在他範圍內，所以他很瞭解台北民代的想法。之後他轉桃園任文化局長3年，從2010年到2020年，我選過四次立委，從南桃選到北桃，還選過一次市長，仍然還有許多地方要適應，要學習。

所以羅智強跟他通電話時，他就明白表達反對，並建議羅，今年既不競選連任，何妨全台輔選，或許可形成一股強流，有助拉抬國民黨選情。然後明年在文山接賴士葆選立委，賴則轉不分區或其他重要職務，八年後，選台北市長。

羅智強在抖音號召挺他選桃園市長，陳學聖還是認為他對羅的建議是可行、中懇的，且為國民黨珍惜人才最好的途徑，希望羅智強能再多考慮一下。