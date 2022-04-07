北市7日新增87例。（本報資料照片）

台北市7日新增87例本土，其中58例是剛才接獲的案例，目前仍在疫調中，還不知道傳播鏈，其餘29例已找出感染源。衛生局強調，現在北市已經有9家酒店傳出案例，累計17例確診，呼籲3月27日到4月2日有去過酒店的消費者要特別注意。

衛生局疾病管制科科長張惠美表示，今天新增的87例中，中山按摩會館相關1例、百貨公司特展2例、中山區餐飲店1例、酒店相關1例、中山區某職場1例、內湖補習班2例、內湖某職場2例、北投區國小3例，基隆市某大專群聚1例，另外14例都是接觸者。

張惠美特別提醒，現在台北市已有9家酒店淪陷，共17人確診，昨（6）晚上已要求全體人員快篩，並進行環境清消且停業3天，總計匡列129人，呼籲3月27日起去過中山區酒店的消費者要加強自我健康監測。

中山區餐飲店則累計9人確診，1人員工，其他8人皆家戶感染；百貨公司特展累計12例，10名員工、2名顧客；中山區按摩店累計13例；北投區某國小累計15例，分別是13名學生、2名教職員工。