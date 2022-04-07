本土疫情延燒，屏東7日確診＋5，有高雄雅閤私人會館傳播鏈的46歲男子，以及25歲小琉球民宿老闆，另3名則是居隔間陰轉陽，分別為新北返鄉探親、花蓮旅遊等3條傳播鏈的8歲女童、6歲男童、7歲男童，目前共匡列85人，29人居家隔離中。

屏縣府指出，25歲小琉球民宿老闆案案「25436」3日發燒、6日凌晨採檢，CT值18.8，他是有墨坊潛水背包客棧老闆，因退房旅客告知確診後，自行快篩呈陽性，至醫院篩檢後確診收治。

高雄雅閤私人會館傳播鏈的46歲男子案「25696」無症狀，CT值16.4，他曾於3月31日接觸高雄AGO雅閣私人會所指標個案，6日接獲衛生局通知為接觸者進行居家隔離並安排至醫院採檢，結果陽性確診，曾到過三地門清淨莊園、和生市場、建國市場、觀昇有線電視等地。

8歲女童案「25592」6日因頭暈、發燒採檢，CT值17.3，她因接觸返鄉的表哥案「24907」，6日媽媽案「25055」確診，5日與家中成員前往醫院採檢PCR皆呈陰性，居隔期間發燒後快篩呈陽性，後至醫院採檢PCR呈陽性確診，曾與媽媽於5日至全家便利商店屏東華敬店及7-11崙上門市。

6歲男童案「25864」7日因發燒、嘔吐、頭痛、腹痛採檢，CT值15.6，他因接觸自新北市返鄉的確診哥哥案「25146」，在出現症狀後到醫院採檢確診，曾於4日及5日間到過建國市場、中山黃昏市場及檸檬樹-晨食嚴選等地。

7歲男童案「25695」6日發燒、喉嚨痛採檢，CT值13.4，他是清明連假回花蓮探親，曾與確診者有接觸的表哥有互動，5日得知表哥朋友確診，6日至醫院做PCR檢測呈現陽性確診，曾與媽媽於4月5日及6日到過全家超商枋寮建興店等地。