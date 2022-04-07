又有藥品回收！食藥署今宣布，用於治療胃發炎、十二指腸潰瘍的藥品＂永吉＂助胃康錠因主成分趨近規格下限，20批藥品將回收。目前這款用藥已生產600萬顆，回收量待統計，若業者未在5月18日前回收，可依《藥事法》處以最高500萬元罰鍰。

”永吉＂助胃康錠含有7種主成分，為處方藥。食藥署去年12月派員查廠時，發現其主成分含量趨近規格下限。食藥署質監督管理組科長傅淑卿表示，根據食藥署要求，藥品的主成分在生產後的3年內，都需維持在90～110％之間，但廠商調查發現，這款藥的主成分只剩下91、92％，且問題產品不只1批。

經調查，廠商決定將”永吉＂助胃康錠的20批產品都回收，回收批號為SWT-2012～SWT-2031。傅淑卿表示，這些藥品都生產不到1年，每批數量約30萬顆，合計生產了600萬顆，業者須在5月18日前完成回收，否則可依《藥事法》處以20～500萬元罰鍰。

傅淑卿表示，根據健保統計，”永吉＂助胃康錠在2020年的用量為20萬顆，市占率為0.65％。目前市面上有3款以上的類似複方藥品可替代使用，民眾若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。