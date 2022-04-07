每個人一生之中都一定會交到朋友，但有些人只會陪伴你走過某個階段，有些人卻是一輩子的摯友。《搜狐網》命理專欄分享，獅子座、天秤座和射手座不但待朋友很好，也相當有義氣，是非常值得深交的類型。

1、獅子座

獅子座非常真性情，從不掩飾情緒，也很討厭矯情做作的個性，他們對待友情和愛情都是黑白分明，喜歡就喜歡、討厭就討厭，不會有虛偽的假面具，他們對待朋友或戀人都十分有義氣，且願意掏心掏肺，絕對是值得深交的好朋友。

2、天秤座

天秤座個性比較佛系，說話做事懂得分寸，脾氣也相當溫和，從來不會讓人難堪，因此和他們相處、聊天都非常愉快且舒適，此外他們也很照顧別人的感受，並尊重他人的意見，絕不會因為意見不同就咄咄逼人，屬於溫暖貼心的類型。

3、射手座

射手座個性開朗灑脫，最享受和朋友在一起玩樂的時刻，他們的笑點很低，常常在人群中擔任開心果的角色，除此之外還很有義氣，要是有朋友受到傷害，絕對會第一個跳出來幫忙，在射手座面前，你可以拋下包袱、放心做自己。