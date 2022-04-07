原住民族委員會為鼓勵「110年度原住民族語言能力認證測驗」成績優異者，除了不少原住民族人外，也有漢人甚至港籍人士考取族語認證，希望傳承文化。

來自香港、目前就讀東華大學族群關係與文化學系的區芷通過原住民族中高級認證，她表示，就讀大學前曾經到台灣旅行，因而認識當地族人，也對原住民文化有興趣，因而來台灣就讀族文系，她說，雖然目前在部落可以聽得懂幾個單詞，但口說仍要再加強，希望未來能夠留在台灣，從事如部落發展協會等文化推廣工作。

來自宜蘭的漢人李少揚通過原住民族語高級認證，目前在原住民族語言研究發展基金會工作外也兼任族語老師，他說，會學習阿美族語的契機為有次參加豐年祭，發現台灣還有這麼不一樣的文化及語言，因而開始學習族語。

李少揚表示，後來至花蓮田野調查時，可以聽到好多的故事還有歌曲，而且全部都是阿美語，也經常聽打耆老的錄音，最初會有很多自己不會的部分，但也漸漸學會；他說，學習族語時最有趣的時候就是在部落時，許多人說秘密時都會用族語說，「沒想到我也聽得懂」。

李少揚提及，因其老師身體不好，難以言語，如果他沒有堅持繼續說下去的話，無法交給別人那些老師與耆老們交給他的東西，「所以我不想放棄說阿美語」，會繼續學習阿美語、寫以及說阿美語，也希望可以有更多人來學習阿美語。