賞螢季節到了！新北市農業局推出「新北市賞螢全攻略」，包含新北市各行政區的賞螢秘境，以及各學校辦理的免費賞螢遊程，共50處的賞螢秘境資訊，民眾可於農業局官網或稼日蒔光粉絲專頁下載使用，輕鬆掌握新北市最新、最完整的賞螢訊息。

農業局表示，為讓民眾可以體驗到和美山螢火蟲的魅力螢光雲，今年由台灣自然科技學會以螢火蟲棲地體驗為主軸，辦理和美山賞螢夜觀活動，活動日期8日至25日，提供免費深度導覽服務，讓參與民眾飽覽豐富動植物自然生態知識。

此外，學會更將於9日、10日在蝴蝶最多的「星光草原」及「紅蝶戲谷」舉辦連續2日的主場活動，除比平日增加駐站解說及螢火蟲研習外，也辦理昆蟲盆栽、原生種育蝶植物、珍稀種特色植物、蝴蝶幼蟲與蛹活體等生態藝術展。

另長期與農業局合作螢火蟲復育與棲地營造的新北市農會，其位於新北市新店區文山農場，擁有約22公頃寬闊場域，農場內種植羊角藤、盤龍木、穗花棋盤腳、台灣原生百合、烏來杜鵑等植物，營造良好的螢火蟲棲地，每年螢火蟲季節時，都能看到閃閃螢光漫天飛舞。

文山農場今年配合場內生態推出採茶體驗、貓頭鷹吊飾DIY、螢火蟲燈籠彩繪、螢火蟲簡介，夜間賞螢等「半日遊」收費行程；若時間上無法配合參加套裝行程也想體驗亂飛同曳火的遊客，也可以選擇參加「純賞螢」收費行程。

台灣自然科技學會理事長張聖賢指出，每年賞螢活動都湧現人潮，希望遊客遵守夜行性動物王國的規矩，在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。

農業局提醒，夜間賞螢請務必遵從各區導覽員指示，自行前往賞螢也需注意自身及親人安全，全程請配戴口罩，保持距離，對向交錯時各靠右，並注意懸崖路段避免滑落。