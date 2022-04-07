2008澳網亞軍、法國男網名將松加（Jo-Wilfried Tsonga），今年已經36歲，近年面臨傷勢之苦，他宣告今年法網之後就要高掛球拍。

20年來法國男網出過數位極富天份的好手，和松加同期的還有蒙菲斯（Gael Monfils）、加斯奎特（Richard Gasquet）、西蒙（Gilles Simon）等人，但松加是第1個發表退休宣言的人。

「法網是我的『最後一舞』。」松加透過影片聲明這麼說，「如果順利參賽，將是我生涯第15次參與法網，希望自己可以在賽事開打前保持好狀態，盡力發揮。」

松加生涯拿過18座ATP巡迴賽，2008年澳網不敵塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokvic）而屈居亞軍，生涯面對當今三大天王喬柯維奇、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）有累計16勝佳績，分別是費德勒6勝、納達爾4勝及喬帥6勝。

松加曾在2012年世界排名高居第5，近年因為傷勢已經掉到220名，代表他無法靠著世界排名直接進入今年5月22日開打的法網男單會內賽，必須看看大會是否願給他一張外卡，他曾於2013年、2015年兩度晉級法網男單4強。