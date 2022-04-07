本土疫情升溫，新北市長侯友宜日前提出「在宅照護」，外界好奇何時執行，且是否有行文給中央。對此，侯友宜今表示，新北市一整年都在做虛擬病房、遠距醫療照護1.0版，近期2、3周已在做準備，將1.0升到2.0版，希望用智慧科技減少人力負擔，目前只待中央指引下來就會做。

侯友宜說，新北市去年不斷用智慧科技，做好集中檢疫中心、遠距醫療平台照護，甚至在居家檢疫設有隔離關懷中心，不單做好生活照護，也有醫療照護，今年Omicron傳播速度快，相信現在還不是高峰期，尤其中重症比例低，為了不要讓醫療能量被沖垮，他一直呼籲中央一定要做在宅照護，越早做越好，讓醫療量減少負擔、隨時調整步伐做得更到位，因此中央指引一下來，地方一定會啟動做。

衛生局長陳潤秋則表示，目前新北市醫療分流按照中央規範，65歲以上送醫院，65歲以下又有被規範的慢性病也要送醫院，目前有4成左右的病患送醫院，未來病患多，中央標準是否會修改增加送到集中檢疫所的量能，將會依中央規範進行。

副市長劉和然表示，新北市「在宅照護」初步規畫，針對對象為65歲以上有慢性史的長者，市府將兼顧生活照護、醫療照護，並分7區使責任醫院、衛生所、各個醫療院所24小時接受資訊，並搭配智慧照護平台，運用之前關懷中心、虛擬病房實施效果經驗，做好遠距醫療、壓力測試，也會打通綠色通道。

劉和然說，市長規畫很縝密，幾個面向都在準備，還是在等中央指引，因為怎麼分流還是重要關鍵，等中央指引成熟會找適當時機，向大眾報告具體規畫。