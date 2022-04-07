台大今天表示，清明連假期間及4月6日陸續接獲通知，教務處註冊組有2位職員先後確認感染COVID-19，皆已送醫院接受隔離治療，將於出院後繼續自主健康管理7天後才會回校上班；同時，註冊組其他同仁全數改為居家辦公，並已安排做PCR檢測。

台大表示，經疫調及接觸史綜合研判，2位職員於清明連假期間有其各自的校外感染源，故推測2人之間應無傳染關係，但因其中1位職員於4月6日有到校上班，因此註冊組所有同仁改為居家上班。

台大表示，已從門禁管制系統中掌握4月6日有進入行政大樓的教職員工生名單，並將發送電子郵件通知請其可至學務處校安中心領取家用快篩試劑先行快篩；學生若有接觸疑慮者，請告知老師，考量是否區隔不同地點考試或採遠距教學。

台大表示，近日校級會議改採線上會議方式辦理；館舍進出持續落實門禁管制及量測體溫，並以本校計資中心開發之刷卡管制系統進行實名制登錄。無法使用刷卡系統者，以紙本進行實名制登錄。