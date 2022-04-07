本土疫情延燒，監察院祕書處文書科1名收發人員確診，另有3名公務駕駛快篩成陽性，目前3名駕駛已前往醫療院所進行PCR檢測，監院今天將全院消毒，加強防疫。

監察院祕書處長張麗雅表示，該處文書科1名負責收發業務的同仁，在清明連假期間身體不適，後經PCR檢測確診，連假後就沒有到院裡上班，目前正在醫院隔離中。

張麗雅說，今天上午院內有16名員工自行快篩，其中1名公務駕駛昨天身體不舒服，今天上午快篩呈陽性反應，後前往醫院進行PCR篩檢，未到院裡，監院旋即通知所有駕駛暫停接送監委業務。

張麗雅表示，監察院上午召開應變小組會議，先行內部疫調，決議擴大快篩員工範圍，進行辦公空間分流，41人自行快篩後，其中有2名駕駛呈陽性反應，這2名駕駛隨即前往台大醫院進行PCR檢測，這3名駕駛的PCR檢測結果尚未出爐，正在醫院等待結果。

張麗雅指出，接觸到的公務駕駛、監委已啟動居家隔離辦公，3天後要再進行第2次快篩，若連續2次快篩都呈現陰性反應，才會回到院裡上班；監院傍晚6點將全面清消，到各個辦公室消毒。