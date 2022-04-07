外貿協會與SEMI共同舉辦全台最具指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源周(Energy Taiwan)」將於2022年10月19日至21日在台北南港展覽1館展出。為緩解全球溫室效應及完成淨零碳排目標，能源周升級再創新，不僅聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，更擴增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」，成為全台再生能源商業貿易交流平台。

實現能源轉型進而達到2050零碳排願景，首要方向為再生能源運用，全球再生能源基礎建設及設備裝置陸續完工，因應再生能源間歇特性，能夠精準控管電力消耗，配合用電高峰調節供電需求的儲能系統與再生能源完美搭配，扮演零碳推動重要角色，台灣國際智慧能源周中的「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」及「台灣國際智慧儲能應用展」已是能源產業的中流砥柱。隨著再生能源多元發展，今年更新增「台灣國際多元創能展」，徵集氫能、小水力、潮汐能、地熱能、生質能等相關設備、技術及建設工程廠商，促進各式再生能源產業交流合作。

另一方面，全球暖化日益嚴重，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)報告指出，氣溫升高所造成物種滅絕、生態系崩壞、糧食減產等效應持續惡化，減碳行動已刻不容緩，展覽也新成立「台灣國際淨零永續展」，展出減碳、負碳相關技術，並結合綠色製程、綠色金融、綠電採購、循環經濟範疇，期盼加速傳產轉型走向綠色供應鏈，強化國際競爭力，提前為國際碳關稅及碳管制作準備。

2022年「台灣國際智慧能源周」展覽即日起開放受理報名，能源週展覽升級再創新，兩大新展促零碳轉型，5月31日前報名享早鳥優惠，目前攤位規模較去年同期成長65%，歡迎相關業者踴躍報名參展，共創永續商機。而去年展覽參觀業者突破1.5萬人，連年刷新參觀紀錄，顯見再生能源發展的重要性，除專業產品展示，展覽期間將舉辦論壇與採購洽談會。