IC測試載板廠雍智科技(6683)今日應邀召開法說，看好前段測試載板產品將擔當成長主動能，後段測試載板產品則穩健成長，帶動營運維持穩健成長表現。因應客戶需求增加，公司將購地擴產，今年資本支出預計將跳增至逾2.25億元、年增達1.5倍。

雍智2021年全年營收創14.81億元新高、年增達20.6％，毛利率雖降至54.36％的近3年低點，但營益率續揚至36.49％新高。配合業外虧損減少40.49％，使稅後淨利4.19億元、年增達25.66％，每股盈餘（EPS）15.5元，雙創歷史新高。

觀察雍智去年各產品營收概況，包括IC測試及IC老化測試的前段測試載板11.29億元、年增15.19％，占比自80％降至76％。前段的晶圓探針卡測試載板3.09億元、年增達44.13％，占比自17％升至21％。其他0.41億元、年增28.01％，占比維持3％。

雍智表示，去年毛利率下滑，主因受原物料價格上漲，商業模式改變造成產品組合變化、折舊攤提增加等因素影響。各產品線中，後段及前段載板毛利率大致相當，包括探針頭的晶圓探針卡測試載板對營收成長貢獻較強，但毛利率相較純載板產品略低。

展望後市，雍智將持續充實毫米波實驗室設備，開發高頻高速使用的材料構裝技術，並強化電、熱與機械應力機電整合分析及量測可行性研究。同時，導入智能製造及產品開發，以提升生產效率及良率。

同時，雍智因應客戶需求提升，規畫持續擴增產線、添購生產與檢測設備。公司表示，主要受惠打入晶圓代工客戶供應鏈，應用上則以AI相關動能最強。此外，近年儲備人才拓展海外市場，今明2年預期亦會有所斬獲。

雍智表示，將透過購地自建或買下現有廠房土地擴產，資本支出預計將較去年9千萬元增加1.5倍、達逾2.25億元。產品方面，前段的晶圓探針卡測試載板將為主要成長動能，後段的IC測試及IC老化測試載板則可望穩定成長，希望維持穩健營運成長動能。

對於近期半導體產業需求出現雜音，雍智表示，客戶洽談時均會有「基本盤」訂單需求量，若後續銷售優於預期就會追單，開案上不會受此太大影響。而客戶去年底洽談的開案計畫，首季均按計畫積極進行布局中，目前並未看到客戶開案因此出現縮手狀況。