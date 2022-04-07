台中市府7日宣布即日起高中職以下學校跨縣市畢業旅行、校外教學暫停，旅行業者抱怨「說停就停」，質疑遶境可以，畢旅卻不能成行，台中市長盧秀燕表示「不便之處，請多包涵」，12歲以下學生未接種疫苗，安全起見暫停，不能冒染疫風險，大人旅遊照常，參與遶境民眾要求打滿3劑，防疫優先。

疫情升溫，台中市教育局繼宣布4月1日起禁止學校對外開放，7日進一步宣布即日起至4月30日，高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動；後續將視疫情滾動檢討，判斷日期是否延長或調整。

畢旅暫停消息一出，不少承包學校畢業旅行的業者大嘆「本來想藉畢旅增加收益，說停就停生意大受影響」，抱怨大甲媽祖都可以照常遶境，學生畢業卻被喊卡。

盧秀燕今日下午主持防疫記者會時，對旅行業者的心聲表示，「疫情嚴峻期間，不便之處請多包涵」，12歲以下學生還不能施打疫苗，12至18歲的學生最多打到第2劑疫苗，有的可能因身體因素只打1劑，為了保護孩子，不要身陷染疫風險，才做出暫停決定。

盧秀燕強調，成人的旅行出團不受影響，至於參加大甲媽祖遶境民眾必須打滿3劑，成人團還是可以照常出團。

台中市府新聞局長鄭照新表示，依中央流行疫情指揮中心規定學校如果有師生確診，課堂就要停課14天，如果有師生確診也會影響到所有家長，因為可能要在家裡照顧小孩，所以市府必須抱持嚴謹做法。

盧秀燕說，目前大里區有1所國小師生251人，6、7日在高雄、台南進行校外教學，返程後要進行快篩，陰性才能回學校上課；另有1所國立高職學校師生644人，6至8日在南投進行校外教學，雖非市府管轄，但待他們返程後也會進行快篩，呈現陰性後才能回學校上課。