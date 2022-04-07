國內疫情爆發，已連續多日本土確診破百例，今（7）日更創下382例本土確診新高，衝擊人力市場。根據1111人力銀行最新統計結果，目前國內徵才企業家數高達4.6萬家，總共釋出多達67.3萬個工作機會，創下歷史新高，呈現「事求人」的情況。

1111人力銀行今天公布最新資料庫調查，目前國內徵才企業家數高達4.6萬家，總共釋出67.3萬個工作機會，站上歷史高點，對照去年5月本土疫情爆發時，目前的徵才企業家數成長13％，單日網站最高瀏覽數更高達1,530萬人次，更比去年5月大幅增加27％，顯示企業對於人才需求孔急，加深徵才力道，求職者態度也更加積極。

根據「2022企業第一季徵才調查」指出，有高達七成九企業對於景氣抱持正面持平的看法，其中包括四成八認為今年景氣持平，以及三成一認為景氣還會好轉。 1111人力銀行發言人黃若薇表示，科技業徵才持續火燙，反應在開缺上，目前網站上的「工程師」工作機會就高達12萬筆，年成長22％。觀察今年校園徵才博覽會，台積電、聯發科、ASML、美光等知名科技大廠，以超乎業界的薪資條件強勢攬才，熱情招手準畢業生加入團隊。

另外服務業無懼疫情，近半年來也持續徵才，以填補流失人力。有九成四的服務業業者近半年有徵才計劃，分析徵才原因，頭號為填補疫情期間的流失人力，占58.3％，另外是旺季人力需求占40.7％，因應公司業務量增加占35.2％，以及展店需求占30.5％。

不過黃若薇提醒，根據國發會日前發布的2月景氣燈號連續第二個月亮出黃紅燈，顯示景氣仍處於熱絡，但主要受惠外貿、零售成長帶動，值得留意的是，國內本土疫情有升溫跡象，加上俄烏戰爭帶來不確定性因素，對於內需型服務業的後續影響仍需觀察。