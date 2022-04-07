金虎年以來全球市場充滿變數，加上俄羅斯與烏克蘭戰爭，市場動盪不安，美元踏上升息循環，許多民眾慎重考慮調整美元資產部位，掌握升息趨勢並彈性運用資金、分散風險的美元計價理財方式，其中利變型美元終身險，即是滿足民眾各式資金及短中長期理財需求的選項之一。

根據內政部2022年1月出爐的統計顯示，2021台灣出生率及結婚率皆創下史上新低；國發會也預估，2025年台灣將邁入「超高齡國家」，65歲以上族群將占全體人口的20％，面臨少子化、人口老化嚴重危機。台新人壽董事長蔡康提醒，若再納入通膨升溫、政府各項年金所得替代率下降的趨勢，民眾勢必面臨「活得愈久、錢愈不夠用」的困境，所以資產配置應力求靈活、多元，除新台幣資產外，美元也是進可攻、退可守的選擇。

但國際匯市隨全球政經情勢而變化，一般人無法準確預測匯價走勢。蔡康指出，所以需要選擇合適、靈活的工具來規劃人生保障，才能發揮未雨綢繆的效益，台新人壽「金倍鑽利率變動型美元終身壽險」，正是絕佳的解決方案。

蔡康說明，台新人壽最新推出「金倍鑽利率變動型美元終身壽險」有三大特色，一是投保金額彈性十足，從3,000美元至750萬美元皆可（0～15歲最高投保額度200萬美元）；二是保單的投保年齡區間靈活，0～85歲皆可投保，並將保障延長至110歲，被保險人在110歲前皆擁有身故、喪葬費用、完全失能及祝壽等保險金完整保障；第三個特色是保單以美元收付，且有機會享增值回饋分享金。

以40歲男性投保基本保險金額4萬美元為例，獲高保額折扣0.5％後，一次繳清47,430美元。假設未來各保單年度宣告利率為3.09％，且選擇以增額繳清保險金額，做為增值回饋分享金的給付方式，至第六年底，其身故／完全失能保險金為76,246.82美元；至第十年底，身故／完全失能保險金為85,783.57美元。

蔡康提醒，今年3月美國開始啟動升息循環，選擇「金倍鑽利率變動型美元終身壽險」打造完整、靈活、有彈性，且適合不同人生階段、不同資產族群的保險解決方案，將可降低生命和財務的不安因素，也是最適合做為美元資產配置的工具，加倍守護客戶的金鑽人生。