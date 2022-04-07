行政院會今（7）日通過平均地權條例修法，未來炒房最高可處新台幣5,000萬元罰鍰，且可連續處罰，另外也禁止預售屋或新建成屋買賣契約轉讓。房仲業今天指出，若預售屋禁止換約政策確定上路，短期內會先看到不想交屋的投資客，「少賺求出場」，雙北市以外壓力相對較大。

信義房屋今天表示，根據2021年預售揭露的預售資料顯示，去年雙北以外市場預售市場交易熱絡，以近年持續攀升的趨勢、與房地合一稅收持續拉高來看，市場上存有一些短期的投資行為。

尤其桃園、台中、高雄，去年預售實價登錄揭露資訊顯示，成交都超過萬戶，台南超過8千戶，新竹縣市也超過6千戶，部份去年的熱銷案已經出現轉手潮開跑的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一旦預售禁止換約上路，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」；不過等到政策正式上路後，這些換約的供給又會消失，長期來講，短炒投資客會離開預售產品，預售會逐漸轉為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不容易出現大起大落的現象。

曾敬德表示，去年房地合一2.0上路之前，房市就出現一波預售換約潮，該換的原則上也換得差不多，不過去年下半年市場仍交易熱絡，預料在政策上路前仍會出現一波換手潮。