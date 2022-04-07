法國前第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）與傳奇超模海蓮娜克莉絲汀森（Helena Christensen）日前搭檔為時尚雜誌拍攝封面，兩位加起來雖然破百歲，但薑還是老的辣，雙姝同框氣場超強，兩人凍齡又俏麗的絕佳狀態也讓外界看傻眼。

希臘版《VOGUE》四月號的封面人物超大咖，請來54歲法國前第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni），以及從90年代就火紅至今的53歲超模海蓮娜克莉絲汀森（Helena Christensen），雙姝合體登上時尚雜誌，畫面美翻，儘管兩位加起來破百歲，但兩人身材維持得極好，絲毫沒有讓歲月在她們身上留痕跡。

雙姝都身穿亮片套裝，搭配一頭長髮，舉手投足散發熟女魅力，《VOGUE》官方釋出的影片中，雙姝不只輕鬆駕馭套裝、貼身牛仔褲、高衩泳裝，絕佳身材比例讓人看傻眼，兩人也展現凍齡的五官和絕美顏值，完全看不出兩人已年過半百。

網友也對卡拉布魯尼、海蓮娜克莉絲汀森的時尚照給予高度好評，紛紛大讚：「合體就是美」、「這就是超模」、「根本女王」、「兩個就像小女孩」、「畫面太美」。