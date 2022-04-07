雲林縣口湖鄉成龍溼地黑面琵鷺破百隻，社區朝「里海」環境永續發展。（王昭湄提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地原為泡水廢耕地，經林務局以「生態休耕」方式保留溼地，成為鳥類棲息樂園，里海生活實驗室7日表示今年台灣共記錄到3824隻黑面琵鷺，早年成龍溼地周邊黑面琵鷺只有個位數，這2、3年都突破百隻，將可進一步打造「里海」環境，永續生態與社區發展。

里海生活實驗室長期關注成龍溼地生態，口湖駐地研究員王昭湄這幾年進行鳥況調查，發現溼地周邊至少有上百種鳥類，其中黑面琵鷺在7、8年前只記錄到個位數，由於溼地生態經營良好，加上周邊有許多魚塭，吸引愈來愈多黑面琵鷺來棲息覓食。

王昭湄表示，成龍溼地自2009年起，由林務局協助社區經營，經過10餘年，已成為地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例。未來可朝「里海」環境發展，「里海」精神主要訴求社區與生態的結合，透過人為經營，增進社區回復力與生物多樣化，進而永續利用發展。

王昭湄說明，口湖鄉具備鑲嵌的生產地景，有成龍溼地、魚塭、草澤、旱田、水圳，漁民在打撈魚塭清池後，塭底會殘留一些雜魚小蝦，水鳥們便來享用大餐，同時也幫漁民清理魚塭，不同水位會有不同的水鳥出現，人鳥和平共處在同一片土地，生生不息。

王昭湄指出，據調查，前來台灣棲息的候鳥愈來愈多，以黑面琵鷺為例，今年比去年加近千隻，須要更廣大的棲地，因此主要棲地從台南一路往北延伸至嘉義、雲林，若成龍溼地能打造「里海」環境，不僅可形成鳥類樂園，還可同時促進社區發展，一舉兩得。