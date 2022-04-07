大陸外交部發言人趙立堅7日主持例行記者會。就提問有機構發布報告稱，疑似中方支持的駭客，襲擊了印度電力供應設施。趙立堅表示，注意到了有關報導，如果真正關心全球網路安全，應該多關注一下美國政府駭客對中國及其他國家的網路攻擊行為，而不是藉網路攻擊問題挑撥離間，向中方潑髒水。

趙立堅稱，中國多次重申，堅決反對並依法打擊任何形式的駭客攻擊，更不會對駭客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。網路空間虛擬性強、溯源難、行為體多樣，在調查和定性網路事件時，應有完整充分的證據，將有關網路攻擊與一國政府相關聯，更應慎之又慎。

趙立堅指出，眾所周知，美國才是全球最大的網路攻擊來源國和「駭客帝國」。奉勸有關企業，如果真正關心全球網路安全，應該多關注一下美國政府駭客對中國及其他國家的網路攻擊行為，多做有利於促進各國對話與合作的事，而不是藉網路攻擊問題挑撥離間，向中方潑髒水。