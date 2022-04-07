在諸多利空下，例如聯準會加快緊縮貨幣步調，以及俄烏戰事未了，還有中國大陸疫情升溫等，日股7日一度大跌並創1個月新低。不過，午盤跌勢漸漸縮小，最後日經指數收26,888.57點，跌461.73點或1.69%。同時，東證收1,892.9點，跌30.01點或1.56%。

日股分析師認為，聯準會以及俄烏戰爭等各種外部事件，仍有很多不確定性。因此，在這種氛圍之下，股市很難見復甦。

日股中，製藥類股一度漲約1.5%表現較佳，不過，晶片製造以及車廠卻走跌。

安斯泰來製藥收漲5.8%，因券商Jefferies重申較大盤表現優的評等。

本田汽車收跌4.31%，因瑞穗證券下修評等至持有，且目標價也下調。同時，豐田跌0.98%，日產也跌1.53%。

晶片類股中，東京威力科創跌5.45%，愛德萬測試也跌5.44%。

權值股中，迅銷跌3.36%，軟銀跌1.99%，索尼也跌3.14%。