研華(2395)公布2022年三月份合併營收達新台幣61.04億元，單月營收首度突破60億元，年增21.31%、月增30.60%。累計研華第一季合併營收達161.61億元，年增22.79%、季增2.64%，研華三月份及首季營收雙創歷史新高紀錄。展望第二季，終端市場需求強勁，然缺口及疫情的挑戰猶在，研華兩招將整體物料、產能和出貨影響，降至最低。

三月營收以區域別來看，以北美及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%及126%，歐洲、日本及台灣市場亦呈雙位數成長。事業群表現而言，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)及物聯雲事業群(Cloud-IoT Group，CIoT)表現最佳，分別較去年同期大幅成長95%、86%及19%。

若以第一季營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%、31%及70%。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長27%、85%及66%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場景氣穩健復甦，以及全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，推升研華第一季營收再創新猷，整體表現優於先前預估。接單方面，三月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.39，累計首季BB Ratio為1.37，訂單去化狀況已逐步改善。展望第二季，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，然關鍵物料缺口及疫情不確定性之挑戰猶在。研華持續以替代料或調整設計等方式積極因應，同時啟動昆山與林口兩地生產調控作業，將整體物料、產能和出貨影響，降至最低。