前總統陳水扁指曾以國務機要費餽贈前民進黨主席施明德及捐助施明德講座基金會450萬元；施明德今天表示，陳水扁之前說得好像是私人贊助，沒有講那是國務機要費；錢的來去、誰經手，他的帳目一向都很清楚。

國務機要費纏訟逾15年，前總統陳水扁今天公布國務機要費金流，包括機密外交、資助民運人士王丹、前民進黨主席施明德等21項支出總計1億3300萬元；陳水扁說，他被起訴貪污1億453萬元，「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。

施明德今天接受中央社記者訪問時指出，陳水扁過去跟他討人情時，說得好像是私人贊助，沒有講那是國務機要費，這次卻變成國務機要費。

施明德說，陳水扁是透過時任總統府參議郭文彬捐助，當時郭文彬知道他女兒生病、需要生活費用，郭文彬拿錢給他時，沒有提到陳水扁，只說企業界朋友知道狀況要贊助，到了紅衫軍時，他才知道經費來自陳水扁，他還斥責郭文彬為何不講，郭文彬則說，如果說出來，可能被拒絕。

施明德表示，贊助女兒的部分，他交給辦公室秘書處理，至於捐助施明德講座基金會的經費，由他的辦公室主任交給台大政治系處理，錢的來去、誰經手，他的帳目一向都很清楚。

王丹在2011年時曾坦承接受政治捐助，但王丹當時強調這筆錢並非陳水扁的錢，而是中華民國政府的錢，陳水扁當時代表中華民國向民運人士提供的財力支援。