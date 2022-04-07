行政院通過「平均地權條例」修正草案，馬上要送立法院，商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰說，草案中，訂定炒房重罰5000萬元天價，讓大家無法接受，因為此舉會讓社會大眾誤以為房地產是暴利產業、而且是違害社會秩序甚鉅的行業，這誤解讓營建業揹負很大黑鍋罪名。

賴正鎰指出，身為營建業者，贊同炒房者應接受處罰，但應該是30萬-50萬元的罰鍰額度，事實上，目前市場上炒房現象已經很少，政府一年多來一連祭出六大金牌，業者彼此都有警覺和自律，建議政府可以透過公會再多加約束業者來遵守及政令宣導，買房子是人民居住的基本需求，千萬不要用法令來破壞房市的自由市場機制與正常運作。

他強調，這一年多來房價確實大幅上漲，最主要是通膨造成，第一是來自俄烏戰爭，第二個就是疫情的影響，目前所有的材料大漲35％，鋼筋，水泥與工資都有。其中工資漲了百分之百，開發商原本預售賣完了很高興，但是賣了才發現當初估算的營造成本根本不夠，賣出反而變成賠錢，最大獲利者是購屋的消費者。

所以政府應該從平抑物價下手，比如說砂石等材料，能夠給予適度的平穩物價，因為這些都是必須要進口或者加工生產。砂石是從政府在河裡開採出來，政府應該限制約束業者，讓這些材料不要過度高漲，這是很重要的政策。

這一波物價上漲及通膨是全球性，美國印了五兆美元，歐元也印了兩兆五千億的歐元，這麼多鈔票撒出來之後，這種種資金造成大家預期通膨心理，希望政府能在平抑物價，降低通膨著手，而不是一昧打房，讓房地產業者無所適從。

賴正鎰指出，事實上，房地產業者都不希望房價漲太快、土地漲太兇，業者最重的成本是來自購買土地，因為很多地主不費吹灰之力，就從一坪20萬元漲到60、70萬元，像是台中的新興重劃區就有這種嚴重現象，希望政府能從土地供應者適度平抑價格，或者是從課徵稅賦等各種方式去解決，不要一昧打房，房地產這樣的漲價速度如此之快，這也是所有房地產業界都不樂見的。