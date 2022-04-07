百萬網紅「Yumi.k」過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，讓她憑傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，如今IG粉絲數已攀升到129.5萬。素日做風豪放大膽，不吝嗇秀出優越好身材，曾穿著幾近上空的服裝去看演唱會、換上爆乳裝搭纜車等事蹟。她平日以直播實況工作為主，近日到屏東旅遊，在Instagram上傳出遊照，性感模樣電翻一群粉絲。

Yumi.k昨（6）日曬出自己到屏東遊玩的照片，打卡地點是在屏東某民宿，她所處的空間似乎就是該民宿的浴室，秀髮隨意披散，纖細的脖子上戴著高達5位數的名牌項鍊，目光看向一旁有些羞澀，全身疑似全裸，只有一條白色大毛巾裹住，露出大片香肩，浴巾有下滑的傾向，微妙的遮住胸前兩點，其中差一點就走光的右胸剛好有浴巾的黑色標籤遮擋，避免該照片18禁的風險，火辣的好身材讓人血脈賁張。

而她打卡的地點正好在一面透明玻璃前，室內看去藍天綠地好景色，窗外似乎也能看進浴室的風景，Yumi.k 寫下「想要第一排vvip位子嗎？透明玻璃，讓你不想下山」，言語間曖昧的藝術掌握的特別好，就不知看的是窗外的風景，還是窗內的美女了。

照片一出，粉絲們在底下直呼「跌出來了」、「超美的女神」、「也不想出門了」、「確認過 什麼都看不到」、「眼睛不想閉起來了」、「擋得好」、「概略看一眼風景以為在山上 仔細一看原來我是在看兩座山峰」、「透明玻璃感覺好嗨唷」、「我不爭氣的放大看」、「太危險了啦」。