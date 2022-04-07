桃園冷氣工人安裝室外機 失足墜9樓身亡 16:442022/04/07 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冷氣工人安裝室外機不慎從9樓跌落死亡。（陳夢茹翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 40歲蔡姓冷氣工人安裝室外機時不慎墜落社區中庭花圃。（陳夢茹翻攝） 桃園市蘆竹區6日發生一起工安事件，1名冷氣工人在安裝室外機時，不慎從9樓墜落社區中庭花圃，送醫不治死亡。 據了解，40歲蔡姓冷氣工人與20歲廖姓冷氣工人於6日早上9點，一同到蘆竹區南昌路上某社區安裝冷氣，蔡男負責安裝室外機，卻不慎從9樓墜落社區中庭花圃，下午4點10分送往林口長庚醫院急救，44分宣告不治死亡。 空汙紅色警戒 嘉義市國中小安裝新風換氣系統助空品 鞏固百億車票商機 台鐵自動售票機加入無障礙機型 #冷氣工 #安裝 #室外機 #9樓 #不慎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷氣工徒手站11樓外牆 驚悚照片網嚇壞：職人一生懸命 23:002022/03/17 社會 加強民眾自主防火意識 蘆竹消防隊到社區大樓宣導 20:492022/04/02 生活 議員促高風險族群 強制裝住警器 04:102022/03/11 地方新聞 假辣妹網交嗲求「打手槍」片 未婚男慘遭威脅購遊戲點數 13:582022/03/08 社會 沃源首支風機完成安裝 助台灣邁向2050淨零永續目標 21:522022/03/31 財經 長榮迎戰高油價時代 優勢浮現 04:102022/03/10 財經要聞 北藝中心試營運已有479張座椅毀損 議員：才安裝1年 15:332022/03/31 生活 行車影像助破案！4年來協助釐清894起事故 北市豪發94萬獎金 13:022022/03/08 生活 美掀備用電源安裝潮 04:102022/03/06 專題周報 南投遊具檢驗量能不足 平均等2個月 04:102022/03/05 地方新聞 世紀鋼每股賺5.45元 創新高 04:102022/04/01 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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