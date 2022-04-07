40歲蔡姓冷氣工人安裝室外機時不慎墜落社區中庭花圃。（陳夢茹翻攝）
40歲蔡姓冷氣工人安裝室外機時不慎墜落社區中庭花圃。（陳夢茹翻攝）

桃園市蘆竹區6日發生一起工安事件，1名冷氣工人在安裝室外機時，不慎從9樓墜落社區中庭花圃，送醫不治死亡。

據了解，40歲蔡姓冷氣工人與20歲廖姓冷氣工人於6日早上9點，一同到蘆竹區南昌路上某社區安裝冷氣，蔡男負責安裝室外機，卻不慎從9樓墜落社區中庭花圃，下午4點10分送往林口長庚醫院急救，44分宣告不治死亡。

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