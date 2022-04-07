國民黨桃園市長人選陷僵局，有意參選的台北市議員羅智強6日召開記者會，表達參加初選決心，隨即遭黨中央打臉稱「地方一面倒認為羅智強很弱、民調低」。資深媒體人趙少康今(7日)表示，那就等提名前做一波民調，如果還是低，羅自然會知難而退。趙也強調，國民黨主席朱立倫有他的立場，一定要贏回桃園；羅也有龐大選民的壓力，不能朱說退他立刻就退，那他以後也很難立足政壇。

台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

趙少康7日在臉書發文表示，這兩天很多關心桃園選情的朋友問他：「好好的一個桃園怎麼會搞成這樣？」他認為現在最重要的是如何解決朱、羅的桃園問題，他個人提出9點「建議」，做為解決爭端的參考：

第一，桃園要贏回來，首先大家必須要放下情緒。像「把羅智強排除在提名之外」就不要說。每個黨員都有參選的權利，誰也不能剝奪。更何況桃園不像台北，已經有一個蔣萬安擺在那裡，在羅智強行腳之前，可能根本不知道朱立倫主席心中屬意的人選。

第二，提名不要急，先看民進黨怎麼提名？是提在地還是空降？知己知彼，做為參考。

第三，把想參選的人都找來，能協調就協調，不能協調就初選。每個選區情況不同，不能一成不變非要怎樣不可。

第四，提名之前有意參選者各自努力，積極拉攏、訴求、造勢、打動選民。

第五，初選不是什麼毒蛇猛獸，是最後解決問題的方法，至於要如何初選，技術問題再來討論。

第六，國民黨中央說羅智強民調很低，那就等提名前做一波民調，如果還是低，羅智強自然會知難而退。

第七，羅智強只是表達意願表示要參選，並沒有說一定要選到底，他甚至說不提名就輔選，態度沒有什麼不對。

第八，朱立倫主席有他的立場，他一定要贏回桃園；羅智強也有龐大選民的壓力，不能朱主席說退他立刻就退，那他以後也很難立足政壇。

第九，各有各的考慮，大家相忍為黨，相忍為國，沒有什麼事是解決不了的，目標只有一個：桃園一定要贏。