玉山銀行「e指房貸」體驗再升級，推出「房貸線上對保服務｣，讓玉山既有房貸顧客於原額度內，申請房貸增貸可全線上完成，以期在後疫情時代提供顧客全程零實體接觸的金融服務。玉山長期致力發展數位金融服務，在信用貸款、外匯交易、理財、信用卡等核心產品之數位銷售占比都超過七成，其中信用貸款更高達97％。

過去顧客申請房貸，需另至線下分行辦理對保手續，並等待約兩週才能獲得資金，耗費顧客時間並造成不便，因此，玉山提供房貸線上對保服務，既有房貸顧客可透過手機全線上申辦，免跑分行。此外，顧客可充分利用不動產價值，將已償還的本金轉換為備用資金，更有彈性地運用這筆資金。「房貸線上對保服務｣的上線也代表複雜的金融產品可逐步往數位化邁進，同時也降低金融服務的碳足跡。

玉山銀行深知房屋是顧客成家立業的根本，因此貼心規劃提供多元房貸產品，全方位滿足不同客群的房貸融資需求，讓玉山既有房貸顧客只要在前次房貸申請額度內，就可以將已還款的金額，再次申請轉換為備用金使用，從申請至撥款皆可線上完成超方便。

玉山銀行在數位轉型及房貸業務發展深具績效，於2021年榮獲IDC「2021未來企業大獎」以及《The Asian Banker》 亞太區最佳房貸獎項肯定，未來也將持續透過科技創新進行虛實整合，提供顧客無斷點金融服務，滿足全客群房貸需求。