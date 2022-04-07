瑞銀財富管理週四稱，隨著更多支援性政策發揮作用，中國經濟在下半年有望強勁回升，並預計今年MSCI中國將實現中雙位數的回報率。

《路透》引述瑞銀該行亞太區投資總監辦公室最新評論指出，中國國務院副總理劉鶴近期釋出政策暖風，表明政府政策將協調發力穩定經濟增長，解決近期市場疑慮，預期中國經濟增長上半年將較為疲軟，但隨著更多支援性政策發揮作用，下半年有望強勁回升。

該行表示，這為中國資產提供了有利環境，尤其是政府在網際網路監管方面完善協調、中美雙方持續溝通之際。

瑞銀預計，今年MSCI中國將實現13%的盈利增長以及中雙位數的回報率。由於政策利好且估值並不昂貴，該行依然青睞中國股票，同時，在波動居高不下時期，短期看好週期性和價值型板塊、精選的食品和飲料公司以及可再生能源運營商。

該行並建議，隨著整體收益率回升，具配置需求的長線投資者可考慮收益率在4%以上且存續期（久期）在五年以內的投資級債券。在企業公佈年報后，該行上調部份短期BBB/BB級中資房企債券的評級，因其近期已大幅回跌且信用狀況穩健（部份國企、投資級發行人和區域性開發商）。

在人民幣匯率方面，該行認為宏觀經濟及金融市場條件支援美元兌人民幣第2季上行至6.40-6.45區間，美元投資者應繼續對衝人民幣多倉，或是賣出美元兌人民幣下行風險以取得收益。