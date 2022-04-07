東元電機(1504)今日舉行新舊任總經理交接，東元電機新任總經理范炘表示，希望將電動車動力系統結合東元在節能與儲能方面的優勢，打造成完整的綠能生態系，東元有大好機會開展新商機，提供客戶解決方案與加值服務，以全球為市場，開創公司新的成長動能。

東元電機新舊任總經理今天交接，由東元電機董事長邱純枝監交，有關東元電機在電動車動力系統的商機發展，新任總經理范炘特別強調，拓展國際市場，加強與大廠合作的契機，會是優先的項目之一，希望能將電動車動力系統結合東元在節能與儲能方面的優勢，打造成完整的綠能生態系，在全球面對氣候議題、邁向淨零碳排的趨勢下，范炘認為東元有大好機會開展新商機，提供客戶解決方案與加值服務，以全球為市場，開創公司新的成長動能。

根據東元表示，正進行國內第一輛3.49噸電動貨卡整車測試，主要運用於物流運輸業，將於年底前正式上路；同時，已送樣給兩家印度車廠測試，待年底東元印度產線量產，可望開始供貨。在電動巴士部分，除國內訂單在手之外，也積極開拓日本及泰國市場。

邱純枝期許范炘在東元原本的基礎上，開創前瞻性的成長機會，並擘劃碳中和解決方案相關商機，也希望范炘總經理將過去國際公司的管理經驗，視需要引進東元，培養國際人才；此外，東元表示，卸任總經理連昭志除了續任顧問之外，也將兼任集團東安資產副董事長，擔負集團資產活化的重任。