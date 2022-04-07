謝佳見「當眾脫褲」要求酒店妹服侍。（威視提供）

傅孟柏（左）在《售命》中有不少「挨打戲」。（威視提供）

謝佳見在新片《售命》中顛覆過往形象，演出一名瘋狂殘暴黑道老大，在一場KTV戲中，不僅直接對犯了錯的酒店小姐無情賞巴掌，還「當眾脫褲」要求酒店妹服侍，暴戾性格令人咋舌，當時十分入戲的謝佳見甚至還臨場發揮，隨手拿起菸灰缸砸向酒店妹身後的牆壁，導致佈景破了個洞，不僅嚇壞扮演酒店小姐的演員，就連鄧仲謀導演都傻眼，謝佳見也不好意思地自嘲：「我是個神射手啦！幸好one take就成功。」

除此之外，不會講台語的謝佳見還要在片中陶醉大唱知名的台語歌〈癡情玫瑰花〉，因此他不僅向朋友請教每一句歌詞發音，還私下苦練一個月，讓他直呼：「要抓到很道地的台語口氣不容易，我幾乎每天都在練唱，洗澡、工作都要『癡情』一下！」而導演也對謝佳見的表現讚譽有加：「比我想像中的好太多了！我盡量讓他放開去演，畢竟跟他幕前形象差非常多，事後看回放全場都笑成一團！」網友們也期待不已，期待表示：「這調調可以，太喜感了！」

相較於謝佳見的狂放，飾演魯蛇的傅孟柏這次動作戲不少，他還為此拍攝前進行了近1個月的武術訓練，然而傅孟柏的角色只是個單純上班族，從沒有打鬥經驗，因此訓練上並非追求身手矯健，反而是練習「如何挨打」，讓當時剛拍完古裝片的傅孟柏印象深刻：「阿良本身不可能有武打經驗，所以古裝片中乾淨俐落的打法，都要變得很濁、很黏、很不好看，其實也不容易，被打的時候才知道被打的人有多辛苦！」導演也透露，一開始傅孟柏常常會因為「打得太帥」而NG，必須常提醒他：「我們是『亂打』好嗎！」

有一場近30人的群架戲，雖然排練多次，但混亂中多少仍有受傷，傅孟柏就因不小心揮拳過猛搥牆而掛彩，事後回想慶幸道：「真的揍蠻大力的，幸好是木頭搭景。」導演則爆料，傅孟柏受傷時都會帶著「些許得意」的口吻向他抱怨：「他抱怨時都很得意，感覺很樂在其中，可能他也有點犯賤，喜歡被打，越打越開心！」傅孟柏也笑言：「每天十幾個小時都在拍很累的戲，全身是血、摔來摔去、情緒又很爆炸，但真的蠻過癮的！」電影本月29日上映。

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