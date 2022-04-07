證交所表示，統一IC設計臺灣N（020031）於3月31日掛牌，上市以來交易熱絡，累計4個交易日成交金額約1.2億元。近日因半導體股重挫，致該檔ETN也連續下跌，7日收4.69元跌3.3％，統一證券強調，未來在高速運算（HPC）與智慧電動車兩大趨勢支撐下，將帶動半導體強勁需求，將帶動臺灣IC設計的重要性與成長性。

統一IC設計臺灣N由統一證券發行，為今年第一檔發行的ETN，發行期間為10年，預計於2032年到期，發行價格5元，連結的標的為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」，成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動以及矽智財等。

證交所表示，該報酬指數在編列上，首先於符合流動性標準上市上櫃IC設計類股中，篩選公司獲利表現優異（依照近4季平均每股獲利EPS）的前20檔股票，利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值。每半年審核與調整，單一成分股上限15％，且前5大成分股權重總和不得超過60％。

統一證券表示，根據工研院產科所公告，2021年臺灣IC設計業產值以年成長42.4％居整體IC產業之冠，大幅超越晶圓代工的23.3％，顯示為智慧晶片大腦的IC設計，正朝成為矽島臺灣的新屏障的方向邁進。

統一證券指出，統一IC設計臺灣N具有三大獨家重點優勢：1.市場獨家100％投資臺灣IC設計產業，不會與半導體指數產品高度重複；2.IC設計族群股性活潑股價高，但統一IC設計臺灣N，讓投資人只要5元即可輕鬆參與趨勢投資；3.IC設計應用廣泛，個股挑選不易，指數投資即可全面網羅。

統一證券強調，未來在高速運算與智慧電動車兩大趨勢支撐下，強勁的半導體需求，更突顯臺灣IC設計的重要性與成長性。

證交所提醒，任何投資一定有風險，ETN為不保本商品，到期時由發行證券商依據標的指數績效給予投資人約定報酬，實際投資收益取決於標的指數表現、投資手續費及發行證券商信用。