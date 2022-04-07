「林口王」亞昕（5213）集團深耕中台灣房市，尤其看好北屯區14期重劃區已成為北台中新富人區，今年預計在14期「洲際段」與「仁平段」推出雙建案，總銷金額約在50億元左右；其中，總銷約18億元的「亞昕一沐」，主打2-3房小豪宅，每坪單價上看6字頭，鎖定剛性買盤，目前預約客戶超過百組，今（7）日搶先開工動土，預計4月底、5月初正式開賣！

亞昕集團董事長姚連地表示，亞昕2022年預計推案量約達250億元，除了台中14期約50億元的雙建案之外，還包括林口「昕銀座」總銷50億元、新莊「森中央」總銷達110億元、台北敦化南路「亞昕敦南」案，總銷40億元。

姚連地表示，占地403公頃的北屯14期重劃區，是台中規模最大的重劃區，未來在低密度名宅聚落間，形成媲美台北敦南、仁愛般，綿延數公里的林蔭大道，以及鄰近11期崇德小天母商圈，加上漢神洲際購物中心與台中巨蛋園區兩大重磅建設，以及鄰近水湳經貿園區的發展利多，14期房價直追七期與水湳中央公園特區，成為北台中新富人區。

看準中台灣房市發展，亞昕（5213）集團2020年搶先設立台中分公司，以利深耕區域，2021年在14期「美和段」推出首案「亞昕一緒」，成功打響14期推案前哨戰，短時間內締造亮眼佳績。

亞昕集團趁勝追擊、2022年Q2接續推出14期第二案、也是「洲際段」首發案「亞昕一沐」，產品規劃2房約21、24、29坪；3房約34坪，店面24-32坪，總戶數96戶（住家91戶、店面5戶）。

亞歆集團深諳區域市場脈絡，早在台中精華區段超前佈局，近期又以總價7.13億元，再取得北屯區1,045坪土地，目前台中土地庫存量逾4千坪，推案量預估將達200億元以上，深耕台中的企圖心明確，也在兵家並爭的14期取得推案先機。

上昕國際建築總經理楊濬輔表示，放眼中台灣未來最受矚目的兩大重劃區，就是北屯區14期和南屯區13期，不僅囊括2021年土地交易件數前兩名寶座，土地成交價也持續摜破天花板！其中，13期每坪土地接近8字頭，14期目前房價已在「坐5望6」，直追水湳經貿園區和七期市政特區。

楊濬輔表示，以目前土地成交單價和營建成本節節高升的趨勢來看，未來13期房價已非一般購屋族群可負擔，14期的單純和低密度，反而成為注重生活品質客群的最佳選擇。

楊濬輔進一步表示，低密度「住一」規劃的14期，是唯一擁有雙重磅建設與74號雙向匝道的低密度重劃區，也因鄰近11期崇德松竹商圈，成為少數在開發前期就具備完整機能的重劃區段。未來從74號道銜接國道四號、國道一號，通勤中科園區僅需半小時，加上雙商場利多題材加持，成為14期房價最強支撐力；其中，又以位於漢神洲際購物中心和台中巨蛋園區中間的「洲際段」最受矚目。

楊濬輔說，向來為房市領頭羊的百貨商場，不僅帶來人潮錢潮，也是拉抬區域房價的最大助力。以台中房市發展脈絡來看，擁有新光、遠百兩大百貨的七期市政特區，不僅頂級商辦林立，企業開發和投資案也不斷挹注。

即將迎來「漢神洲際購物中心」的14期，未來將有一座占地3.4萬坪、擁有逾6千個停車空間，規模屬於旗艦級娛樂商城；而由日本知名建築師隈研吾打造的「台中巨蛋園區」，一期將興建可容納1.5萬人的場館建設，二期也釋出可興建約3萬坪商場的BOT商業區。

14期洲際段首發案「亞昕一沐」，基地位於25米崇德十九路，距離「漢神洲際購物中心」約五個街廓，散步十分鐘就到「台中巨蛋園區」，預計「亞昕一沐」落成時間，將與「漢神洲際購物中心」、「台中巨蛋園區」完工無縫接軌，完熟機能加上鄰近水湳經貿園區的國際化建設，也帶動剛性購屋需求，成為2022年首季房市風向球。