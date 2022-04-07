有「鑽石之王」之美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston)在台發表Marvelous Creations頂級珠寶和多件重量級珠寶巨作，總共有53件作品，總價逾35億元，其中最貴的作品是要價近億元的祖母綠項鍊，大小不一的哥倫比亞祖母綠以不規則排列的方式鑲在鍊上，奢華指數破表，即起至4月30日於台北晶華專賣店展出。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Blue Python藍寶石蟒蛇項鍊，約2600萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列 Blue Python藍寶石腕表，約1900萬元。（Harry Winston提供）

今年海瑞溫斯頓的年度新作Marvelous Creations系列珠寶，是以自然萬物為靈感，從曲線靈動的蟒蛇、色彩鮮豔的蜂鳥、姿態優雅的黑頸鶴、振翅飛舞的蝴蝶、貴氣十足的綠頭鴨，到台灣祥鳥藍鵲，皆化身為華美珠寶，此行來台有16件作品，才剛開展不久就有5件作品已被台灣VIP搶先訂購，可見受歡迎的程度。

海瑞溫斯頓在台發表Marvelous Creations 頂級珠寶，圖為Black Necked Crane黑頸鶴胸針。（Harry Winston提供）

例如一套藍色蟒蛇Blue Python珠寶套祖，項鍊主石是一顆15.03克拉斯里蘭卡藍寶石，另搭配藍寶石耳環、手鍊和藍寶石腕表，以整齊排列的藍寶石與鑽石詮釋蟒蛇身上的美麗麟片，佩戴時珠寶可完美服貼在女人的肌膚上，不僅更添靈動之美，且更加舒適。

另一件台灣VIP詢問度很高的藍鵲胸針，則是以8.2克拉的紫紅色碧璽為主石，並以藍寶石、黑色縞瑪瑙、鑽石等勾勒藍鵲的璀璨羽翼，精緻的鑲嵌工藝讓人為之屏息。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations頂級珠寶系列Falconry Legacy獵鷹袖扣。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列 Ruddy Duck棕硬尾鴨耳環。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列Hummingbird蜂鳥胸針。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓以擁有珍稀寶石著稱，這回來台展出的寶石也頗有看頭，如一顆逾51克拉祖母綠雞尾酒戒指，來自俄羅斯的主石高清透感、色澤偏淺翠綠，與一般祖母綠大不相同，讓人開了眼界。另有一顆7.6克拉貓眼石戒指，石面上有貓眼般的線性光澤，且可在不同角度下綻放不同色彩。一只星光紅寶石戒指，主石為4.91克拉紅寶石，石面上散發有如星光般的光彩，也讓人忍不住把玩再三。

海瑞溫斯頓Marvelous Creations 頂級珠寶系列Purple Marquesa蝴蝶耳環。（Harry Winston提供）