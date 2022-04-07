2022年中華職棒上半年例行賽將於5月24、25日在台東第一棒球場舉行，球團特別回饋4000張門票給台東鄉親。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022年中華職棒上半年例行賽將於5月24、25日在台東第一棒球場舉行，球團特別回饋4000張門票給台東鄉親。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

睽違14的職棒賽重返台東，2022年中華職棒上半年例行賽將於5月24、25日在台東第一棒球場舉行2場主場比賽，而中華職棒5支球隊中，就有不少球員與教練是台東子弟，球團特別回饋4000張內野票券給台東鄉親，縣府教育處扣除縣內25校棒球隊教練及相關人員，其餘3240張將全數開放台東縣民線上登記索取。

中信兄弟售票系統自3月21日中午12：30開放「季賽會員」購買，3月23 日中午12：30全面開放一般民眾購票，販售內野1100座位及外野約2000名，截至目前為止兄弟售票官網內野已全數完售，僅剩外野開放售票。此外回饋台東鄉親4000張內野票券。

「台東鄉親有福了」台東縣長饒慶鈴表示，目前中華職棒5支球隊有不少比例球員與教練是台東子弟，為讓縣民能夠看到子弟精湛球技，讓球團看到台東鄉親的熱情，因此，指示教育處積極主動邀請中華職棒祕書長楊清瓏帶隊至棒球村第一棒球場進行場勘，積極爭取職業賽事重回台東舉辦，讓睽違14的職棒賽終於重返台東。

教育處進一步說明，縣府將自5月14日上午9點起到15日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號（每組身分證字號可索2張票），額滿為止，想入場感受棒球賽事的民眾手腳要快。賽事如因疫情閉門比賽，則該索取的序號或兌換票券將直接作廢，如當日因雨延賽，可持已兌換的票券至中信兄弟球團指定之延賽場次觀看比賽。

索票連結屆時公布在台東縣政府官網及教育處網站「2022中華職棒重返台東索票系統」，並於4月26日台東縣政府與中信兄弟球團共同在台東舉行聯合記者會詳細說明。