行政院會7日通過「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議，本次修法5大重點包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」，其中重罰炒作行為最高可處5千萬元罰金，用重罰宣示打炒房的決心。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀分析，「平均地權條例」修正草案上路勢在必行，可預期在新制上路前，將激發一波下車潮，出現價格震盪期，上路後市場價格才能趨於穩定。

針對草案中重罰不動產炒作，謝哲耀直指不合理，以往邀請VIP客搶先看房、量體大分次銷售、網路群組銷售等銷售行為，都認定為炒作的話，那代銷業要如何行銷？建議是否應採事實認定，而不是行為認定，如同1人大量買進又賣出，賺取差價才定義為炒作行為。

且因炒作行為的認定不合理，後續將造成檢舉制度混亂，加上法令鎖住民間籌碼後，一般民眾只能向建商買房，考慮流通性，供給來源減少，建商若調高價格測試民眾接受度，預估未來房價波動將更劇烈，應回歸市場機制。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，對炒作行為來說，提高罰金確實有恫嚇效果，加上檢舉制度，看似萬無一失，卻同時考驗內政部與地方政府的人力與勾稽能力，一旦拿捏不好，恐有失官箴。

另避免私法人交易住宅立意雖佳，卻同時可能產生負面效應，例如公司因稅務或財務考量得購置宿舍、招待所等個案，不可不慎。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，這次主要針對預售市場大舉修法，原因在於過去2年預售市場受惠資金潮，價格膨脹快又急，吸引投資客趁勢賺取價差，整體房價受到拉抬，讓預售市場成為打炒房的主力目標之一。

今年再加上央行升息，預期今年第2季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，以及營建成本上揚的前提下，房價也難以大幅鬆動。